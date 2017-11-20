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Сергей Павлович одержал победу в турнире «Fight Nights Global 79» в Пензе

10:35 | 20.11.2017 | Спорт

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Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Сергей Павлович одержал победу над Кириллом Сидельниковым в турнире «Fight Nights Global 79», состоявшемся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе в минувшее воскресенье, 19 ноября.

Сергей Павлович одержал победу в турнире «Fight Nights Global 79» в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

Спортсмены боролись за звание чемпиона MMA в тяжелом весе.

Сергей Павлович нокаутировал соперника еще в середине первого раунда.

Чемпионский пояс победителю вручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Эта победа для Сергея Павловича стала 12-й подряд.

В других весовых категориях лучшими стали Виктор Пешта из Чехии, Владимир Селиверстов, Марат Магомедов, Рустам Мадоян, Рамиль Мустапаев, Чермен Кобесов, Сергей Кистанов, Иван Охлопков и Иван Лопонов из России.

Турнир, трансляция которого велась на телеканале «Матч ТВ», собрал большое количество зрителей. После состязаний они активно делились фотографиями с мероприятия в социальных сетях.
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