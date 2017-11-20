Сергей Павлович одержал победу в турнире «Fight Nights Global 79» в Пензе
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Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Сергей Павлович одержал победу над Кириллом Сидельниковым в турнире «Fight Nights Global 79», состоявшемся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе в минувшее воскресенье, 19 ноября.
Фото: Pnzreg.ru
Спортсмены боролись за звание чемпиона MMA в тяжелом весе.
Сергей Павлович нокаутировал соперника еще в середине первого раунда.
Чемпионский пояс победителю вручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Эта победа для Сергея Павловича стала 12-й подряд.
В других весовых категориях лучшими стали Виктор Пешта из Чехии, Владимир Селиверстов, Марат Магомедов, Рустам Мадоян, Рамиль Мустапаев, Чермен Кобесов, Сергей Кистанов, Иван Охлопков и Иван Лопонов из России.
Турнир, трансляция которого велась на телеканале «Матч ТВ», собрал большое количество зрителей. После состязаний они активно делились фотографиями с мероприятия в социальных сетях.