Сергей Павлович одержал победу в турнире «Fight Nights Global 79» в Пензе Спорт Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Сергей Павлович одержал победу над Кириллом Сидельниковым в турнире «Fight Nights Global 79», состоявшемся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе в минувшее воскресенье, 19 ноября. Фото: Pnzreg.ru Спортсмены боролись за звание чемпиона MMA в тяжелом весе. Сергей Павлович нокаутировал соперника еще в середине первого раунда. Чемпионский пояс победителю вручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Эта победа для Сергея Павловича стала 12-й подряд. В других весовых категориях лучшими стали Виктор Пешта из Чехии, Владимир Селиверстов, Марат Магомедов, Рустам Мадоян, Рамиль Мустапаев, Чермен Кобесов, Сергей Кистанов, Иван Охлопков и Иван Лопонов из России. Турнир, трансляция которого велась на телеканале «Матч ТВ», собрал большое количество зрителей. После состязаний они активно делились фотографиями с мероприятия в социальных сетях. Нашли ошибку в тексте?

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