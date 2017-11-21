Виктория Андреева завоевала «серебро» на ЧР по плаванию в Казани Спорт

Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Пензенская пловчиха Виктория Андреева завоевала серебряную медаль чемпионата России по плаванию, который проходит в Казани.

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В минувший понедельник, 20 ноября, на дистанции 100 метров комплексным плаванием она показала время 1 минута 0,24 секунды, уступив Нике Годун из Москвы лишь 0,14 секунды. Третье место заняла Виталина Симонова из Новосибирской области — 1 минута 0,36 секунды.

На дистанции 100 метров вольным стилем Виктория Андреева стала седьмой, проплыв дистанцию за 54,3 секунды. Первые три места заняли Мария Каменева, выступающая за Санкт-Петербург и Оренбургскую область — 52,47 секунды, Розалия Насретдинова из Москвы — 52,53 секунды, а также Полина Лапшина из Свердловской области — 53,28 секунды.

Пловец из Пензенской области Роман Ларин также показал седьмой результат на дистанции 200 метров комплексным плаванием со временем 1 минута 57,02 секунды. «Золото» завоевал Климент Колесников — 1 минута 53,36 секунды, «серебро» — Семен Макович — 1 минута 54,29 секунды, «бронзу» — Даниил Пасынков — 1 минута 54,79 секунды. Все они представляют Москву.