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Пензенские пловцы завоевали три золотые медали на чемпионате России в Казани

10:21 | 23.11.2017 | Спорт

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Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Пловцы, выступающие за Пензенскую область, Александр Харланов, Виктория Андреева и Анастасия Фесикова завоевали золотые медали в последний день чемпионата России в Казани, 22 ноября.

Пензенские пловцы завоевали три золотые медали на чемпионате России в Казани

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно протоколу соревнований, Александр Харланов проплыл 200 метров баттерфляем за 1 минуту 51 секунду. Второе и третье место заняли соответственно Николай Скворцов из Калужской области и Александр Прибыток из Санкт-Петербурга.

Виктория Андреева завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем, преодолев ее за 1 минуту 55 секунд. Она обогнала Анастасию Гуженкову из Самарской области и Дарью Устинову из Свердловской области.

Анастасия Фесикова, выступающая в параллельном зачете за Пензенскую область и Ямало-ненецкий автономный округ, на дистанции 50 метров на спине показала результат 26,61 секунды. Она оставила позади Марию Каменеву, представляющую Санкт-Петербург и Оренбургскую область, и Полину Егорову из республики Башкортостан.
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