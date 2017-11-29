Пензенский «Дизель» потерпел второе поражение в Китае Спорт Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел поражение в матче против команды «Ценг Тоу», состоявшегося в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов в Китае в среду, 29 ноября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В ходе встречи поочередно три шайбы забили игроки «Ценг Тоу» Артур Гиздатуллин, Антон Крысанов и Александр Швецов. Затем отличились хоккеисты «Дизеля» Дмитрий Бойчук и Давид Думбадзе. Таким образом, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. В минувший понедельник, 27 ноября, с таким же результатом «Дизель» уступил клубу «Хэйлунцзян». Количество набранных пензенской командой очков после 27 игр не изменилось и составляет 35. «Дизель» по-прежнему занимает 20 строчку турнирной таблицы. Следующую встречу пензенская команда проведет в Воскресенске в предстоящую субботу, 2 декабря. Ее соперником станет местный «Химик». Нашли ошибку в тексте?

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