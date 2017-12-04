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Пензенские футболистки выступят на турнире «Четырех наций»

09:45 | 04.12.2017 | Спорт

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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Игроки пензенского женского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» Ксения Олькова и Александра Чернова в составе сборной России выступят на турнире «Четырех наций», который стартует в Испании в предстоящую пятницу, 8 декабря.

Пензенские футболистки выступят на турнире «Четырех наций»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Также честь России будут отстаивать Анастасия Иванова, Линда Суханова, Анастасия Дурандина, Елизавета Никитина, Маргарита Семенова м Лиана Юхаева из санкт-петербургской «Авроры», Ирина Назарова, Татьяна Коржова и Татьяна Кулешова из подмосковной «Снежаны-Котельники», Дина Данилова и Татьяна Дерипаско из «МосПолитеха», Варвара Бычкова из чешского «Словацко», Александра Самородова из «Запсибколледжа», а также Марина Федорова из «Рязани-ВДВ».

В настоящее время спортсменки готовятся к соревнованиям в красногорском отеле «Аквариум» под руководством старшего тренера Евгения Кузьмина.

За победу в турнире «Четырех наций» поборются сборные России, Испании, Португалии и Италии.

Завершатся состязания 10 декабря, сообщает пресс-служба «Лагуны-УОР».
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