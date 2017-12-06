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Глава пензенского Минспорта надеется на участие россиян в Олимпиаде

13:40 | 06.12.2017 | Спорт

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Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский выразил надежду на то, что россияне примут участие в Играх 2018 года в Пхенчхане, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета (МОК) выступать под российским флагом.

Глава пензенского Минспорта надеется на участие россиян в Олимпиаде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас решение за нашими спортивными функционерами. Очень надеюсь, что наши спортсмены будут выступать на Олимпийских играх. Я думаю, что это будет правильное решение», — сказал Григорий Кабельский, комментируя ИА «PenzaNews» сложившуюся ситуацию.

Он уточнил, что предстоящая Олимпиада должна стать первой для пензенского конькобежца Дениса Айрапетяна.

«Он входит в топовый состав [сборной России] — в число пяти человек, которые будут выступать на Олимпийских играх. Очень надеюсь, что ему дадут эту возможность», — отметил собеседник агентства.

Министр пояснил, что намерен встретиться с Денисом Айрапетяном, который 30 декабря приедет в Пензу после сборов.

Григорий Кабельский предположил, что его участие в Играх даст новый толчок развитию зимних видов спорта в региона.

Он сообщил, что поедет на олимпийское собрание, намеченное на 12 декабря, на котором, как ожидается, будет принято судьбоносное решение.

Анализируя нынешнее положение дел, глава регионального Минспорта провел аналогию с событиями 1984 года. По его словам, по прошествии более 30 лет после бойкота Советским Союзом Олимпийских игр в США можно сделать вывод, что нужно было выступать на них.

«В Олимпийской хартии написано, что если будут бойкотировать Олимпиаду, то страна наказывается на два срока. […] Восемь лет — это для нас будет просто губительно. Люди потеряют интерес к занятиям спортом», — подчеркнул Григорий Кабельский.

Он добавил также, что в случае отказа от участия в Играх некоторые спортсмены, которые находятся на пике формы, потеряют шанс на олимпийские медали — в силу возраста или по другим объективным причинам.
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