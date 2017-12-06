Пятеро пензенских гимнастов выступят на международных соревнованиях в Москве Спорт

Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Валентин Бесхмельницын, Владислав Лукьянов, Ильдар Юскаев, Григорий Климентьев и Елизавета Володина из Пензенской области примут участие в международных соревнованиях по спортивной гимнастике на кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Турнир, который пройдет в Москве в 24-й раз, состоится в период с 19 по 21 декабря.

Ожидается, что за награды будут бороться гимнасты из 28 стран.

Честь России будут отстаивать именитые спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр, мира и Европы Оксана Чусовитина, Виктория Комова, Дарья Спиридонова, Ангелина Мельникова, Николай Куксенков, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин и Артур Давтян.

Как сообщается на сайте дворца спорта «Буртасы», ранее победителем и призером этого турнира становился пензенский гимнаст Денис Аблязин.