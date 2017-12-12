Конькобежцы из ПФО поборются за победу в первенстве Пензы по шорт-треку Спорт

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Спортсмены из разных городов Приволжского федерального округа примут участие в открытом первенстве Пензы по конькобежному спорту «Серебряные коньки», которое пройдет во дворце спорта «Рубин» с 14 по 16 декабря.

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Кроме пензенских конькобежцев, желание участвовать в состязаниях изъявили спортсмены из Саранска, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Казани и Чебоксар. Состав команды в каждой возрастной группе не должен превышать восемь человек.

Соревнования пройдут в многоборье и эстафетах среди юношей и девушек младшего и детского возраста.

В первой категории предусмотрены дистанции 1 км, 500 метров, 333 метра и эстафета на 2 км, а во второй — забеги на 500 метров, 333 метра, 222 метра и эстафета на 2 км.

Состязания начнутся 14 декабря в 10.00, сообщает пресс-служба горспорткомитета.