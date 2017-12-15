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Мэр Пензы поручил организовать работы на «Зените» в две смены

12:05 | 15.12.2017 | Спорт

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Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил организовать работы на стадионе «Зенит», реконструкция которого ведется в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, в две смены.

Мэр Пензы поручил организовать работы на «Зените» в две смены

Фото: Penza-gorod.ru

«В здании тепло, температурный режим позволяет работать в две смены. Административный корпус должен быть готов в установленные сроки», — сказал он в ходе визита на объект в пятницу, 15 декабря.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в административном здании на данный момент выполнена стяжка полов на всех этажах, штукатурка и шпаклевка стен, разводка электроснабжения.

Рабочие приступили к укладке керамогранита на полах и керамической плитки на стенах санитарных помещений.

Также завершен монтаж оборудования котельной, произведен пуск тепла.
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