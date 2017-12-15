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В Пензе легендарные баскетболистки «Спартака» соберутся вместе спустя 40 лет

12:33 | 15.12.2017 | Спорт

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Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Легендарные игроки пензенской женской команды «Спартак», которая в 1977 году впервые вышла в Высшую баскетбольную лигу СССР, вновь соберутся вместе спустя 40 лет.

В Пензе легендарные баскетболистки «Спартака» соберутся вместе спустя 40 лет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею знаменательного для пензенского баскетбола события, состоится в спортивном центре «Юность» в предстоящую субботу, 16 декабря, в 15.00.

«Женская баскетбольная команда мастеров появилась в Пензе в 1961 году. Ее рождение, становление и развитие связано с именем легендарного Зиновия Семеновича Швама — заслуженного тренера СССР. С 1961 по 1965 годы она носила название «Заря» и участвовала в чемпионате СССР среди команд класса «А». В 1965 году команда поменяла название на «Спартак». Под таким названием она выступала вплоть до 2000 года, когда была переименована в «Спартак-Педуниверситет». В 2011 году Пензу на состязаниях всероссийского уровня стала представлять «Юность», в которую стремятся попасть воспитанницы детско-юношеской спортивной школы №1 города Пензы», — напомнили в пресс-службе Минспорта региона.

В ведомстве добавили, что в 1977 году девушки впервые заняли второе место в Первой лиге, благодаря чему получили путевку в высший дивизион.

В пресс-службе уточнили, что тогда в составе команды выступали Лариса Новожилова, Нина Иванова, Галина Бакина, Нина Айнова (Барабанщикова), Татьяна Барабанщикова, Нина Стрельцова, Ирина Мишнина, Надежда Прыщак, Людмила Лаврентьева, Галина Лисина, Зинаида Кострова, Наталья Поправка и Лариса Орлова (Евстратова).
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