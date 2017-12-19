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Воспитанник пензенской «Империи» вызван в сборную России по регби-7

10:38 | 19.12.2017 | Спорт

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Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Воспитанник пензенской регбийной школы Роман Ходин, выступающий за краснодарскую «Кубань», впервые вызван на сборы национальной команды по регби-7, которые проходят с 19 по 26 декабря в Новогорске в рамках подготовки к третьему этапу Мировой серии сезона 2017–2018 годов.

Воспитанник пензенской «Империи» вызван в сборную России по регби-7

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба «Империи», наряду с Романом Ходиным на тренировочные мероприятия вызваны еще 15 регбистов из других команд.

Игрок начинал свою карьеру в пензенском клубе, в составе которого стал чемпионом России по регби среди команд Высшей лиги в 2013 году.

В 2015 году он переехал в Краснодар, где продолжил играть в регби, выступая за «Кубань». В составе этого клуба Роман Ходин стал двукратным чемпионом России по регби-7 — в 2016 и 2017 годах, а также обладателем Кубка России по регби-7 в 2016 году.
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