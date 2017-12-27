В Пензе спортсменкой года стала Ольга Ключникова Спорт

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Мастер спорта международного класса по плаванию, победительница XXIII Сурдлимпийских летних игр 2017 года в турецком Самсуне Ольга Ключникова удостоена в Пензе звания «Спортсмен года».

Фото: Pnzreg.ru

С высокой оценкой ее заслуг девушку поздравил губернатор Иван Белозерцев, который отметил, что гордится спортсменами региона и благодарит за труд не только их, но и их тренеров и родных, которые помогли им раскрыть свои способности.

«Наша задача — создать все условия, чтобы как можно больше детей приходили в спортивные секции, где опытные наставники заметят перспективных ребят и помогут развиться их таланту», — сказал он в ходе праздничного мероприятия, состоявшегося во дворце спорта «Буртасы» во вторник, 26 декабря.

Звания «Тренер года» удостоена заслуженный тренер России по плаванию Галина Долгова.

В номинации «Олимпийская надежда» отмечены двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Елизавета Богацкова, чемпион Европы по плаванию на короткой воде Александр Харланов и победитель этапа Кубка Европы по велоспорту Наталья Афремова.

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«Открытием года» названы победитель Европейского юношеского олимпийского фестиваля по плаванию Егор Павлов и игрок мини-футбольного клуба «Лагуна» Мария Самойлова.

Мини-футбольный клуб «Лагуна» признан командой года.

Также были отмечены руководители спортивных школ, организаций и учреждений.

«Далеко не все достойные представители спортивной и тренерской общественности выходили сегодня за наградами. Я вижу в зале много людей, заслуживающих признания и огромного уважения. Спасибо вам за ваш труд! Желаю вам в новом году новых побед!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.