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Пензенский «Дизель» проиграл «Торпедо» в Усть-Каменогорске

09:23 | 27.12.2017 | Спорт

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Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» проиграл команде «Торпедо» в овертайме со счетом 1:2 в выездном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, который состоялся в Усть-Каменогорске в минувший вторник, 26 декабря.

Пензенский «Дизель» проиграл «Торпедо» в Усть-Каменогорске

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Единственную шайбу в ворота соперника в составе пензенской команды забросил нападающий Павел Копытин.

Несмотря на поражение, главный тренер хоккейного клуба «Дизель» Андрей Сидоренко отметил, что очень доволен командой, самоотдачей игроков и организацией матча.

«Две грубейшие индивидуальные ошибки привели к поражению, но мы наиграли на такой результат. Могли выиграть и в основное время — подвела реализация моментов. Надо двигаться дальше в этом направлении. Думаю, что удача к нам придет», — сказал он.

В свою очередь наставник «Торпедо» Мисхат Фахрутдинов назвал встречу «матчем нереализованных моментов».

«В конце вели в счете. Нужно играть все 60 минут, а не успокаиваться, понимая, что соперник будет играть в давление. Совершили грубую ошибку, и основное время закончилось вничью. Молодцы, что в овертайме быстро решили вопрос», — отметил он.

По итогам 36 игр пензенская команда находится на 20 место с 47 очками в активе.

Следующую встречу «Дизель» проведет с «Сарыаркой» из Караганды в четверг, 28 декабря.
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