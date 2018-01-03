Работу хоккейных площадок в пензенских дворах возобновят, как только позволит погода Спорт

Пенза, 3 января 2018. PenzaNews. Работа хоккейных площадок во дворах Пензы, где еще в декабре был залит лед, который частично или полностью растаял в связи плюсовой температурой воздуха, будет возобновлена, как только позволят погодные условия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

В среду, 3 января, их состояние оценили директор департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев и председатель горспорткомитета Владислав Чесноков.

В частности, они проинспектировали объекты на улицах Бийской, Куйбышева, Егорова, Жемчужной и проспекте Строителей.

В связи с невозможностью эксплуатации хоккейных площадок в Пензе приняты другие меры для организации занятости детей в дни школьных каникул — проводятся соревнования в ФОКах, спортшколах, а также на площади Ленина, где установлена главная городская елка.