На рождественский турнир по регби в Пензу приедут команды из шести городов Спорт

Пенза, 4 января 2018. PenzaNews. Шесть иногородних команд заявились на участие в 12-ом рождественском турнире по регби, который состоится в Пензе с 5 по 7 января.

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В соревнованиях примут участие спортсмены от 10 до 16 лет из Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Твери, Ульяновска и Нижнего Новгорода.

В 11.00 5 января на стадионе «Первомайский» состоится матч «Битва поколений» между любительским регбийным клубом «Пенза» и сборной юниоров города 2001–2002 годов рождения.

Турнир по регби среди юношей 2003–2004 годов рождения с перерывом пройдет в 12.00 и 15.00, а заключительные встречи будут утром во второй день соревнований.

В 14.00 5 января там же запланированы игры группового этапа среди мальчиков 2007–2008 годов рождения, которые завершатся в заключительный день рождественского турнира во дворце спорта «Рубин».

6 января с 12.00 до 18.00 на стадионе «Первомайский» будут определены сильнейшие команды среди участников 2005–2006 годов рождения, сообщает пресс-служба пензенского регбийного клуба «Империя».