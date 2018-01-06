В составе игроков пензенского «Дизеля» произошли изменения Спорт

Пенза, 6 января 2018. PenzaNews. Один защитник покинул пензенский клуб «Дизель», участвующий в чемпионате Высшей хоккейной лиги, в состав команды приняты два новых игрока.

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Как сообщает пресс-служба «Дизеля», контракт с Дмитрием Ермошенко расторгнут по соглашению сторон.

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Он провел в составе пензенского клуба 12 официальных матчей, но лишь однажды отметился результативной передачей. Хоккеист продолжит карьеру в «Спутнике» из Нижнего Тагила и 11 января сыграет в Пензе против «Дизеля».

Вместе с тем, подписаны контракты с двумя хоккеистами, с начала сезона выступавшими за красноярский «Сокол» — 22-летним нападающим Сергеем Харытинским и 30-летним защитником Максимом Сергеевым.

Первый сыграл за прежнюю команду в девяти матчах и забросил одну шайбу. Второй выходил на лед в составе «Сокола» в 15 играх. На счету Максима Сергеева два гола и результативная передача.