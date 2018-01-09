В Кузнецке прошли соревнования по зимнему мотокроссу Спорт

Кузнецк, 9 января 2018. PenzaNews. Традиционные рождественские соревнования по зимнему мотокроссу состоялись на стадионе обувной фабрики в Кузнецке Пензенской области.

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Участие в них приняли спортсмены из Пензы, Заречного, Кузнецка, а также Ульяновска, Саранска, Тольятти и Сызрани.

По словам главного судьи соревнований, заслуженного тренера России Валерия Шумилина, зимний мотокросс во втором по величине городе Пензенской области интересен в том числе тем, что почти каждый год состязания проводятся на разных трассах.

«Они не очень сложные, но соответствуют уровню спортивной подготовки большинства участников. Организация соревнований всегда очень достойная, поэтому спортсмены из городов Поволжья с удовольствием на них приезжают», — сказал он.

Зрелищная многочасовая борьба принесла следующие результаты.

В классе 50 куб. см первое и второе места заняли представители Кузнецка — Вадим Посадский и Александр Арзямов, третье — у Дениса Кошелева из Пензы.

Тройку призеров в классе 65 куб. см составили спортсмены из Тольятти: лучшим стал Семен Грехов, вторым — Матвей Коробельщиков, «бронза» — у Дмитрия Степанькова.

Среди участников, состязавшихся в классе 85 куб. см, победу одержал Кирилл Лейман, на втором месте Артем Кошелев, на третьем — Никита Свистунов. Все трое спортсменов из Пензы.

В классе «Чезет» первое место у кузнечанина Дмитрия Посадского, вторым стал Владимир Зайцев из Заречного, третьим — Андрей Шайкин из Саранска.

В классе «Опен» победил пензенец Данила Романцов, «серебро» — у Евгения Белогубова из Ульяновска, замкнул тройку лучших кузнечанин Александр Киселев.

Среди ветеранов победил Сергей Белов из Ульяновска, второе место у его земляка Алексея Ерохина, а третье — у Олега Дакина из Кузнецка, сообщает районная газета «Кузнецкий рабочий».