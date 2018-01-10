Пензенский «Дизель» начал 2018 год с поражения Спорт

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил челябинскому «Челмету» со счетом 1:2 в первом матче 2018 года, прошедшем в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги на домашнем льду вечером в минувший вторник, 9 января.

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Как сообщает пресс-служба «Дизеля», в игре состоялось сразу несколько дебютов. Впервые на тренерском мостике вместе с Андреем Сидоренко и Дмитрием Шандуровым появился Игорь Жилинский, ранее руководивший клубом «Рязань».

Кроме того, произошли изменения и в составе «Дизеля». В основе на льду появился воспитанник пензенского хоккея, серебряный призер чемпионата НМХЛ Владислав Волков. В линии атаки дебютировал Станислав Третьяков из Перми и Сергей Харытинский, перешедший из красноярского «Сокола». Его одноклубник Максим Сергеев усилил линию обороны.

Матч получился достаточно нервным, так как представители обеих команд старались выложиться по полной на финишной прямой регулярного сезона.

Счет открыли гости — отличился Леонид Лавриненко. Однако вскоре «Дизель» отыгрался, шайбу в ворота соперника отправил Павел Копытин — результат стал 1:1.

Во втором периоде точен на реализации оказался Александр Подкорытов. Челябинцы вышли вперед, сохранив преимущество до конца встречи.

Таким образом, после 38 проведенных игр пензенский «Дизель» имеет в своем активе 48 очков. На данный момент команда располагается на 21 строчке турнирной таблицы.