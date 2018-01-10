Начинать год с поражения неприятно — наставник «Дизеля» Спорт

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Главный тренер пензенского «Дизеля» Андрей Сидоренко сожалеет, что в первом матче 2018 года, прошедшем на домашнем льду вечером в минувший вторник, 9 января, клуб не смог порадовать победой своих болельщиков.

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«Конечно, начинать новый год с поражения неприятно, тем более очки нужны, и каждый матч важен», — отметил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся после матча «Дизеля» и челябинского «Челмета», завершившегося поражением хозяев со счетом 1:2.

Наставник команды отметил, что 18 минут штрафа сыграли ключевую роль — пензенские хоккеисты фактически целый период только оборонялись.

«Игра в неравных составах решила исход поединка: создали много моментов, была острота, но забить в итоге не удалось, что и привело к поражению», — цитирует Андрея Сидоренко пресс-служба клуба.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», после 38 проведенных игр пензенский «Дизель» имеет в своем активе 48 очков. На данный момент команда располагается на 21 строчке турнирной таблицы.