Денис Желиховский награжден золотым знаком отличия ГТО Спорт

Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы от избирательного округа №31, генеральный директор и совладелец ООО «Строительная компания «Дубрава» Денис Желиховский награжден золотым знаком отличия физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

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Сам знак и удостоверение к нему народному избраннику вручил глава города Валерий Савельев во время открытия хоккейного турнира среди школьных и дворовых команд на призы депутатов в минувший вторник, 16 января.

Как отметили в пресс-службе гордумы, награждение золотым знаком отличия ГТО в очередной раз подтверждает, что Денис Желиховский не только оказывает всестороннюю поддержку спортсменам, но и сам является активным сторонником здорового образа жизни.

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Желиховский Денис Олегович родился в селе Рамзай Мокшанского района Пензенской области 27 марта 1978 года.

В 2000 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Экономист-менеджер», в 2005 году — Российскую правовую академию Минюста России по специальности «Юрист».

С 1998 по 2000 годы работал менеджером в ООО «Бестстрой».

В 2001–2012 годах — директор ООО «ТД «Хорошее дело».

С 2012 по 2014 годы занимал должность руководителя ООО «Строительная компания «Дубрава».

В 2014–2015 годах — заместитель руководителя ОАО «Пензенский тепличный комбинат».

С 2015 года — гендиректор ООО «Строительная компания «Дубрава».

Депутат пензенской гордумы шестого созыва от избирательного округа №31. Председатель постоянной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами гордумы.