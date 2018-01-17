Борис Панин получил золотой знак отличия ГТО
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Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы от избирательного округа №35, начальник юридической службы ООО «Ключ здоровья» Борис Панин награжден золотым знаком отличия физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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Сам знак и удостоверение к нему народному избраннику вручил глава города Валерий Савельев во время открытия хоккейного турнира среди школьных и дворовых команд на призы депутатов в минувший вторник, 16 января.
Как сообщает пресс-служба гордумы, также золотого знака отличия ГТО был удостоен депутат от округа №31 Денис Желиховский.
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Панин Борис Александрович родился в Самарканде 4 января 1979 года.
В 2003 году окончил Пензенский государственный педагогический университет по специальности «Юриспруденция».
В 2000–2002 годах работал юрисконсультом в ООО «Фирма «Интеграл».
С 2002 году занимал должность юрисконсульта в ООО «Макс и Ко».
С 2002 по 2004 годы — юрисконсульт в ООО «Издательство «Пропаганда».
В 2004 году перешел на работу в ООО «Стройдизайн-консалдинг», затем — в ЗАО «Стройдизайн-консалдинг», где также трудился юрисконсультом.
В 2009–2010 годах — помощник заместителя председателя правительства Пензенской области.
В 2010–2011 годах — юрист ООО «Стройолтек».
С 2011 по 2013 годы — начальник юридической службы ООО «Дионис».
С 2013 года — начальник юридической службы ООО «Ключ здоровья».
Депутат Пензенской городской думы пятого и шестого созывов. Член партии «Единая Россия».