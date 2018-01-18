Денис Айрапетян примет участие в предолимпийских сборах в Южной Корее Спорт

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Пензенский спортсмен Денис Айрапетян, который ненадолго вернулся в родной город после чемпионата Европы по шорт-треку, примет участие в предолимпийских сборах национальной команды в Южной Корее.

Фото: Pnzreg.ru

По словам главы Минспорта Пензенской области Григория Кабельского, официально состав сборной, которая поборется за медали Игр, еще не объявлен.

«Мы ожидаем списки 28 января. Тем не менее, мы уверены, что у Дениса [Айрапетяна] нет никаких темных историй, связанных с употреблением запрещенных препаратов, и он получит право выступать на Олимпийских играх», — сказал министр в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве в четверг, 18 января.

Он предположил, что в любом случае Олимпиада будет для российских спортсменов непростой — им предстоит выступать под нейтральным флагом.

В свою очередь Денис Айрапетян выразил готовность выложиться по максимуму, независимо от внешних факторов.

«Главная цель на Олимпиаде — бороться за медали, иначе теряется смысл всей подготовки. Для меня особой разницы нет, под каким флагом выступать. Да, конечно, неприятно выходить под белым флагом. В любом случае, все будут знать, что мы из России и представляем именно эту страну. Болельщики наши также знают, кто мы и откуда, и будут переживать за нас», — цитирует спортсмена пресс-служба Минспорта Пензенской области.