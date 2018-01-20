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Пензенская «Лагуна-УОР» начала 2018 год с победы

08:56 | 20.01.2018 | Спорт

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Пенза, 20 января 2018. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» одержала победу со счетом 5:2 над московской командой «Снежана-Котельники» в первом в 2018 году матче чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, состоявшемся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» 19 января.

Пензенская «Лагуна-УОР» начала 2018 год с победы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Накануне травму получила игрок нападения пензенской команды Оксана Антонова, которая была вынуждена наблюдать за ходом игры в роли болельщика.

Начало встречи получилось несколько скомканным и лишь к середине первого тайма соперницы разыгрались. Первый момент для открытия счета представился гостям на 6-й минуте. Затем все чаще удары стали наносить спортсменки из «Лагуны-УОР» — шансы были у Ксении Ольковой, Александры Черновой и Марии Крупиной, но им не удалось забить гол.

Вскоре футболистка клуба «Снежана-Котельники» нарушила правила, и Мария Самойлова точно пробила пенальти.

Соперники пензенской команды уже на 13-й минуте матча сравняли счет. За две минуты до перерыва нападающий Мария Крупина вновь вывела «Лагуну-УОР»  вперед.

В начале второго тайма игрок московского клуба Алина Ефипова вернула интригу в ход матча, забив гол. Развязка наступила в конце встречи, когда пензенские футболистки забили в ворота соперниц три мяча с интервалом в 1 минуту.

Второй матч между командами состоится в ФОКе «Спутник» в субботу, 20 января, в 16.00.

Вход будет свободный, сообщает пресс-служба «Лагуны-УОР».
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