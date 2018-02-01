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Белозерцев и Елисеев обсудили ход внедрения в Пензенской области проекта «Самбо в школу»

08:07 | 01.02.2018 | Спорт

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Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил перспективы внедрения в регионе проекта «Самбо в школу» с заслуженным тренером России, президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым.

Белозерцев и Елисеев обсудили ход внедрения в Пензенской области проекта «Самбо в школу»

Фото: Pnzreg.ru

«Хочу поблагодарить Вас за то, что на пензенской земле вы развиваете самбо, поддерживаете наших земляков. Этот вид спорта в нашем народе любят и уважают. Я дам поручение рассмотреть возможность более масштабной реализации проекта «Самбо в школу» на территории Пензенской области. Надеюсь на профессиональное сопровождение этого процесса — подготовку тренерского состава, учителей физкультуры — со стороны Вашей федерации», — сказал глава региона в ходе рабочей встречи, состоявшейся в минувшую среду, 31 января.

В свою очередь Сергей Елисеев пообещал обеспечить такую поддержку.

«Мне тоже хотелось бы Вас поблагодарить, Иван Александрович, за то, что уделяете внимание этой важной теме. Для самбо Пензенская область — очень сильный регион, здесь есть традиции воспитания чемпионов мира в нашем виде спорта. И сегодня, приходя с данным проектом в Пензенскую область, мы нацелены на то, чтобы он вошел глубоко. Это значит реализовывался в школах как в сельской местности, так и в крупных городах региона», — пояснил глава федерации.

Стороны договорились в рабочем режиме уточнить порядок и сроки реализации проекта, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Всероссийский проект «Самбо в школу» ориентирован на возрождение культурных традиций, воспитание молодого поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, культурой здорового и безопасного образа жизни, способного ценить подвиги дедов и прадедов, при необходимости быть защитниками своего Отечества, а также достойными носителями русского языка и русской культуры.

Приобщение к самбо происходит посредством занятий на уроках физической культуры, на мероприятиях во внеурочное время, на секциях, через деятельность школьных спортивных клубов.

Целью проекта является формирование условий для физического, гражданского, патриотического и нравственного воспитания школьников через использование потенциала самбо как национального достояния России в рамках общего и дополнительного образования детей и подростков.

В Пензенской области в проект «Самбо в школу» в 2017 году вступила школа №218 города Заречного, в которой есть школьники с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация проекта предполагает приобщение к занятиям самбо, в том числе и учеников, обучающихся по адаптированным программам.
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