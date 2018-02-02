Пензенская область вошла в топ-10 регионов по внедрению ГТО

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Пензенская область заняла седьмое место среди регионов России по внедрению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за период с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2017 года.
Соответствующий рейтинг подготовлен АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», которое является федеральным оператором комплекса ГТО.
Лучшие результаты за прошедший период показали Тюменская, Белгородская, Псковская, Липецкая области, а также Краснодарский край и Татарстан.
Согласно представленным сведениям, в Пензенской области доля граждан, зарегистрированных в электронной базе данных, от общей численности населения региона в возрасте от 6 лет составляет 10,73% — 136 тыс. 238 человек из 1 млн. 269 тыс. 599.
При этом приняли участие в испытаниях 47,89% от тех, кто живет в Пензенской области и зарегистрировался в базе данных — 65 тыс. 264 человека. Это составляет 5,14% от численности населения региона.