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Белозерцев, Савельев и Волков открыли хоккейную площадку в ЖК «Фаворит»

19:14 | 03.02.2018 | Спорт

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Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, глава города Пензы Валерий Савельев и и.о. мэра Сергей Волков приняли участие в церемонии открытия хоккейной площадки, состоявшейся на территории жилого комплекса «Фаворит» на Западной поляне в субботу, 3 февраля.

Белозерцев, Савельев и Волков открыли хоккейную площадку в ЖК «Фаворит»

Фото: Pgduma.ru

Также на торжественном мероприятии присутствовали генеральный директор строительной группы «Рисан», депутат гордумы Сергей Лисовол и руководитель спортшколы олимпийского резерва по хоккею Сергей Блохин.

Фоторепортаж

Визит чиновников в ЖК «Лазурный» и «Фаворит»

Обращаясь к собравшимся, Иван Белозерцев напомнил, что ранее дал поручение предусматривать условия для организации досуга детей и подростков при строительстве многоквартирных домов.

«В этом доме такое решение уже воплощено в жизнь», — отметил глава региона.

Он положительно оценил тот факт, что в жилом комплексе не просто залита ледовая площадка, но и оборудованы трибуны, обустроены раздевалки и места для занятия другими видами спорта.

В ходе церемонии представители власти вручили юным спортсменам наборы хоккейных клюшек, после чего состоялся товарищеский матч.

Затем Сергей Лисовол провел для почетных гостей экскурсию по ЖК «Фаворит».
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