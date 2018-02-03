Белозерцев, Савельев и Волков открыли хоккейную площадку в ЖК «Фаворит» Спорт

Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, глава города Пензы Валерий Савельев и и.о. мэра Сергей Волков приняли участие в церемонии открытия хоккейной площадки, состоявшейся на территории жилого комплекса «Фаворит» на Западной поляне в субботу, 3 февраля.

Фото: Pgduma.ru

Также на торжественном мероприятии присутствовали генеральный директор строительной группы «Рисан», депутат гордумы Сергей Лисовол и руководитель спортшколы олимпийского резерва по хоккею Сергей Блохин.

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Обращаясь к собравшимся, Иван Белозерцев напомнил, что ранее дал поручение предусматривать условия для организации досуга детей и подростков при строительстве многоквартирных домов.

«В этом доме такое решение уже воплощено в жизнь», — отметил глава региона.

Он положительно оценил тот факт, что в жилом комплексе не просто залита ледовая площадка, но и оборудованы трибуны, обустроены раздевалки и места для занятия другими видами спорта.

В ходе церемонии представители власти вручили юным спортсменам наборы хоккейных клюшек, после чего состоялся товарищеский матч.

Затем Сергей Лисовол провел для почетных гостей экскурсию по ЖК «Фаворит».