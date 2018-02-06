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Денис Айрапетян подал апелляцию в связи с недопуском к Олимпиаде

15:24 | 06.02.2018 | Спорт

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Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский шорт-трекист Денис Айрапетян обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией на решение Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с недопуском к Играм 2018 года в Пхенчхане.

Денис Айрапетян подал апелляцию в связи с недопуском к Олимпиаде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего апелляции подали 32 российских спортсмена.

В их числе — шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова и Артем Козлов, биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен и Алексей Волков, бобслеисты Дмитрий Попов, Роман Кошелев и Юлия Шокшуева, хоккеисты Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников и Антон Белов, лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, конькобежцы Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина и Сергей Грязцов, а также фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова, сообщает «Интерфакс».

В минувший понедельник, 5 февраля, стало известно, что МОК не пригласил на Игры в Пхенчхан 15 российских спортсменов, оправданных CAS.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля.
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