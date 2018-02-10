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«Саров» разгромил пензенский «Дизель» со счетом 3:0

09:29 | 10.02.2018 | Спорт

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Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. «Саров» одержал победу над пензенским «Дизелем» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, состоявшемся вечером в минувшую пятницу, 9 февраля.

«Саров» разгромил пензенский «Дизель» со счетом 3:0

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Счет в игре был открыт хозяевами льда лишь во втором периоде — отличился Роман Горбунов.

Еще две шайбы залетело в пензенские ворота в следующем игровом отрезке — точны на реализации оказались Денис Шураков и Максим Зюзякин. Результат встречи — 3:0.

По итогам матча клуб «Саров» вышел в плей-офф, хотя до конца регулярного чемпионата ему осталось провести еще четыре игры.

«Дизель» по-прежнему располагается на 20-й строчке турнирной таблицы. В активе команды 62 очка после 48 игр.

Следующий матч команда проведет дома во вторник, 13 февраля. Соперником клуба станет нефтекамский «Торос».
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