Пензенская «Лагуна-УОР» взяла реванш над «МосПолитехом» Спорт

Пенза, 11 февраля 2018. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР», проигравшая первую домашнюю встречу команде «МосПолитех», взяла реванш со счетом 5:1 в игре чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, которая состоялась в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» в субботу, 10 февраля.

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К 11-ой минуте хозяйки площадки набрали пять фолов, шестое нарушение правил привело к голу. Десятиметровый пробила московская футболистка Виталия Будаева.

Шанс удвоить свое преимущество представился игрокам «МосПолитеха» незадолго до перерыва, когда арбитр в седьмой раз зафиксировал нарушение со стороны «Лагуны-УОР», но вратарь пензенской команды Анастасия Куприянова поймала мяч.

Во втором тайме Юлия Нелюбова сравняла счет, сделав хет-трик. Через три минуты точным ударом еще один гол соперницам забила Ирина Родькина.

Еще через минуту нападающая пензенской команды Юлия Нелюбова поборолась за мяч и забила гол в пустые ворота, воспользовавшись ошибкой вратаря московской команды Екатерины Редько.

В третий раз она отличилась почти сразу, отправив в ворота мяч от Ольги Тигиной.

На 33-й минуте игрок-универсал «Лагуны-УОР» Оксана Пегова забила заключительный гол, сообщает пресс-служба клуба.