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В Пензе главный тренер «Лагуны-УОР» объяснил большое число фолов в игре с «МосПолитехом»

11:52 | 11.02.2018 | Спорт

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Пенза, 11 февраля 2018. PenzaNews. Главный тренер пензенского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» Юрий Новиков объяснил, почему в ходе встречи с командой «МосПолитех» его подопечные за один тайм семь раз нарушили правила.

В Пензе главный тренер «Лагуны-УОР» объяснил большое число фолов в игре с «МосПолитехом». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Наставник команды пояснил, что это связано с несдержанностью, проявленной в ответ на агрессивную игру соперниц, которые в ходе обоих матчей не раз задевали спортсменок по ногам.

«Над этим будем работать, что надо терпеть, преодолевать эти трудности. Пока нам это не всегда удается. Это склад женского характера: «Меня ударили, сейчас я ударю тоже». Если мужчины где-то похитрее, то у девушек все выплескивается тут же, мгновенно. И нам этого судьи сегодня не прощали», — сказал он, комментируя победный матч «Лагуны-УОР».

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Юрий Новиков отметил, что после проигрыша в первой встрече пензенской команды с «МосПолитехом» ему не пришлось прикладывать значительных усилий, чтобы настроить спортсменок на матч.

«За ночь они все проанализировали и сегодня пришли заряженные на игру. Мы хотели выйти и показать, что мы не слабее соперника, что мы конкурентоспособны и что у нас есть честь, которую мы отстояли», — добавил главный тренер команды.
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