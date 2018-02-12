«Дизелист» всухую обыграл «Липецк» в домашнем матче Спорт Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» победил команду «Липецк» со счетом 3:0 в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов в минувшее воскресенье, 11 февраля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В каждом периоде игроки пензенской команды забили по одной шайбе в ворота соперников. Отличились Кирилл Кокшин, Дмитрий Киселев и Михаил Потапов. Таким образом, после 30 игр «Дизелист» является одним из лидеров турнирной таблицы конференции «Запад». Он находится на втором месте с результатом 64 очка. До конца февраля пензенской команде предстоит сыграть на выезде против лидера турнира «СКА-Варяги» и «Тверичей», которые находятся на шестой строчке турнирной таблицы, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Дизель». Нашли ошибку в тексте?

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