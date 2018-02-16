EN
15:12:46 Пятница, 16 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенский «Дизель» проиграл по буллитам команде «Молот-Прикамье»

08:27 | 16.02.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» проиграл по буллитам со счетом 0:1 пермской команде «Молот-Прикамье» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов вечером в минувший четверг, 15 февраля.

Пензенский «Дизель» проиграл по буллитам команде «Молот-Прикамье»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0.

Исход матча решил точный бросок игрока пермского клуба Александра Ремова в серии послематчевых буллитов.

В ходе пресс-конференции главный тренер команды «Молот-Прикамье» Сергей Востриков отметил, что игра была с обоюдными возможностями на победу.

«Много как у соперника, так и у нас было моментов для взятия ворот, но [мы их] не использовали. Сказался груз ответственности в данном матче. Считаю, что обе команды заработали заработали по очку. Ну, а буллиты мы исполнили лучше», — сказал он.

В свою очередь главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко пояснил, что у пензенской команды, несмотря на старания, слабая реализация.

«Надо признать, что у нас нет явного лидера, который мог бы взять игру на себя и повести за собой партнеров», — цитирует Андрея Сидоренко пресс-служба клуба.

После 50 игр «Дизель» опустился на 20 место турнирной таблицы, заработав 63 очка.

Следующую встречу пензенская команда проведет в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» с клубом «Ижсталь» из Ижевска в предстоящую субботу, 17 февраля. Матч начнется в 17.00.
Актуальное
Читайте также
В Пензе состоялась встреча матерей погибших военнослужащих Правительства Пензенской и Саратовской областей договорились о сотрудничестве
Реконструкция Бакунинского и Бригадирского мостов оценивается более чем в 4 млрд. рублей В Пензе сотрудники МЧС напомнили правила безопасности при сожжении чучела Масленицы
Пензенская и Ульяновская области наметили план мероприятий на ближайшие два года В Бековском районе возбуждено дело в отношении мужчины, застрелившего косулю
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама