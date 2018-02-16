Пензенский «Дизель» проиграл по буллитам команде «Молот-Прикамье» Спорт

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» проиграл по буллитам со счетом 0:1 пермской команде «Молот-Прикамье» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов вечером в минувший четверг, 15 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0.

Исход матча решил точный бросок игрока пермского клуба Александра Ремова в серии послематчевых буллитов.

В ходе пресс-конференции главный тренер команды «Молот-Прикамье» Сергей Востриков отметил, что игра была с обоюдными возможностями на победу.

«Много как у соперника, так и у нас было моментов для взятия ворот, но [мы их] не использовали. Сказался груз ответственности в данном матче. Считаю, что обе команды заработали заработали по очку. Ну, а буллиты мы исполнили лучше», — сказал он.

В свою очередь главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко пояснил, что у пензенской команды, несмотря на старания, слабая реализация.

«Надо признать, что у нас нет явного лидера, который мог бы взять игру на себя и повести за собой партнеров», — цитирует Андрея Сидоренко пресс-служба клуба.

После 50 игр «Дизель» опустился на 20 место турнирной таблицы, заработав 63 очка.

Следующую встречу пензенская команда проведет в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» с клубом «Ижсталь» из Ижевска в предстоящую субботу, 17 февраля. Матч начнется в 17.00.