Пензенская «Юность» одержала победу над клубом «Казаночка-Академия» Спорт

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Пензенская «Юность» одержала победу над клубом «Казаночка-Академия» со счетом 66:61 в домашнем матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона, который состоялся в четверг, 15 февраля.

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Пензенская команда начала игру уверенно. К середине первой четверти счет был 11:0. В дальнейшем гостьи сумели выровнять игру, и на перерыв соперницы разошлись при счете 15:12.

Во втором периоде казанским баскетболисткам удалось вырваться в лидеры — 30:35.

За время третьего отрезка матча пензенские спортсменки наверстали упущенное — 50:50, а в четвертом — закрепили свой успех. Финальная сирена зафиксировала их победу со счетом 66:61.

Самыми результативными во время встречи оказались Ольга Сизякова и Полина Мартынова, принесшие «Юности» 24 и 14 очков соответственно.

Следующие игры пензенская команда проведет дома 6 и 7 марта с «Динамо-2» из Новосибирской области, сообщает пресс-служба клуба.

После 30 игр «Юность» находится на третьем месте турнирной таблицы с 52 очками.