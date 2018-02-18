Команда из Пензы одержала победу в лыжной эстафете в Русском Камешкире Спорт

Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Команда из Пензы стала лучшей по итогам эстафеты по лыжным гонкам на призы губернатора, состоявшейся в селе Русский Камешкир в минувшую субботу, 17 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, пензенские лыжники с большим отрывом опередили опытных спортсменов из Кузнецка и Никольска, а также других представителей первой группы, в которую вошло 14 команд.

С победой лыжников поздравил мэр Виктор Кувайцев.

«Поздравляю наших спортсменов с уверенной победой в традиционной эстафете по лыжным гонкам на призы губернатора Пензенской области. Среди 14 сильнейших команд Пенза показала лучший результат», — написал он на своей странице в Facebook.

Областная эстафета по лыжным гонкам на призы губернатора состоялась в регионе в седьмой раз. В ней приняли участие смешанные сборные команды из муниципальных образований и городских округов Пензенской области.

В 2017 году победителями стали: в первой группе — Никольский район, во второй — Каменский, в третьей — Камешкирский.