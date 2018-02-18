EN
15:15:24 Воскресенье, 18 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Команда из Пензы одержала победу в лыжной эстафете в Русском Камешкире

09:00 | 18.02.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Команда из Пензы стала лучшей по итогам эстафеты по лыжным гонкам на призы губернатора, состоявшейся в селе Русский Камешкир в минувшую субботу, 17 февраля.

Команда из Пензы одержала победу в лыжной эстафете в Русском Камешкире

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, пензенские лыжники с большим отрывом опередили опытных спортсменов из Кузнецка и Никольска, а также других представителей первой группы, в которую вошло 14 команд.

С победой лыжников поздравил мэр Виктор Кувайцев.

«Поздравляю наших спортсменов с уверенной победой в традиционной эстафете по лыжным гонкам на призы губернатора Пензенской области. Среди 14 сильнейших команд Пенза показала лучший результат», — написал он на своей странице в Facebook.

Областная эстафета по лыжным гонкам на призы губернатора состоялась в регионе в седьмой раз. В ней приняли участие смешанные сборные команды из муниципальных образований и городских округов Пензенской области.

В 2017 году победителями стали: в первой группе — Никольский район, во второй — Каменский, в третьей — Камешкирский.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области дан старт конкурсу хоров «Поющий край» Жительница Пензы перевела деньги лжеполицейскому, желая уберечь сына от тюрьмы
Сергей Падалкин будет руководить информационным отделом «Левого фронта» В Пензе девушка стала жертвой мошенничества при попытке купить щенка за 6 тыс. рублей
В Пензе злоумышленник украл сумки с деньгами из салона красоты В Пензе названы победители отборочного этапа игры «Умники и умницы Сурского края»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама