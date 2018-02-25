Белозерцев поздравил с победой на ОИ команду из России, в которой сыграл уроженец Пензы
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Пенза, 25 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с победой в Пхенчхане мужскую хоккейную команду олимпийских атлетов из России, в составе которой сыграл уроженец Пензы, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА Сергей Андронов.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Сегодня все мы ликуем — сборная России по хоккею взяла «золото» Олимпиады! В составе команды — и наш земляк, воспитанник пензенской школы хоккея Сергей Андронов!» — написал глава региона в своем «Твиттере» в воскресенье, 25 февраля.
Иван Белозерцев поздравил спортсменов от себя лично и от имени всех жителей Пензенской области, отметив, что победа была нелегкой, но очень значимой.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в финале Олимпиады хоккейная команда из России одержала победу над сборной Германии со счетом 4:3. Это «золото» стало вторым в копилке страны на ОИ-2018.
При этом российские хоккеисты впервые в новейшей истории заняли первое место на Играх. До этого последний раз россияне побеждали в составе объединенной команды стран СССР.
Национальной сборной по хоккею не удавалось пройти в финал с Олимпиады в Нагано в 1998 году. Тогда она проиграла команде Чехии и завоевала «серебро».