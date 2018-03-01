Андронову, Большунову и Червоткину вручены ключи от новых «BMW» Спорт

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Председатель правительства России Дмитрий Медведев вручил ключи от автомобилей «BMW» победителям и призерам XXIII Олимпийских зимних игр в Пхенчхане, в том числе троим спортсменам, имеющим отношение к Пензенской области — уроженцу Пензы Сергею Андронову и студентам ПГУ Александру Большунову и Алексею Червоткину.

Фото: Government.ru

«Во-первых, я сердечно всех вас поздравляю и с олимпийскими наградами, и с государственными наградами. Это действительно один из очень запоминающихся дней и для вас, помимо дня, когда вы победили, и для нашей страны. Вы сегодня уже, я видел, выступали, когда были в Кремле и получали госнаграды от президента страны, говорили о том, насколько это было сложно — победить. Понятно, это очень сложно. Добиться результата может только человек, который беззаветно предан своему делу, а вы именно такие люди», — сказал он в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в правительстве в Москве в среду, 28 февраля.

Дмитрий Медведев отметил, что отчасти особое внимание было приковано к Олимпиаде в силу «весьма специфической атмосферы, которая сложилась вокруг игр».

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«Я сейчас не хочу погружаться во все детали, более того, сегодня, как известно, принято решение о восстановлении нашей страны в правах. Но то, что вы сделали там, дорогого стоит. Вы молодцы! Спасибо вам большое за это. Потому что за Олимпийскими играми с удвоенным вниманием следила вся наша страна. Это я хотел бы вам сказать и как председатель правительства, и просто как обычный болельщик, зритель, который видел ваши выступления. Наверное, мне не все удалось увидеть, но, конечно, каждой нашей медали и я, и мои коллеги, и все наши граждане радовались по-особенному. Поэтому еще раз хочу сказать: вы молодцы, вы многое сделали уже не только для себя в вашей спортивной карьере, но и для страны», — добавил он.

Председатель правительства напомнил, что автомобили спортсменам дарит Фонд поддержки олимпийцев, который создан 13 лет назад.

«Надеюсь, эти подарки помогут вам выполнить первую часть олимпийского девиза – быть быстрее, но, конечно, это нужно делать в рамках правил дорожного движения. Я искренне желаю вам успехов и в спорте, и в обычной человеческой жизни», — цитирует Дмитрия Медведева пресс-служба правительства РФ.