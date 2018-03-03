Шамиль Тарпищев приедет на открытие теннисного корта в Засечном Спорт

Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посетит Пензу в предстоящее воскресенье, 4 марта.

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Ожидается, что он вместе с председателем попечительского совета Федерации настольного тенниса России Игорем Левитиным и губернатором Иваном Белозерцевым примет участие в церемонии открытия теннисного корта в селе Засечном на улице Кольцевой, 65А. По данному адресу функционирует теннисный клуб «Лев».

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Как отмечается на сайте клуба, его услуги ориентированы как на профессиональных спортсменов, нуждающихся в регулярных тренировках, так и на новичков, впервые взявших в руки ракетку.

На его базе обустроено четыре теннисных корта, кафе и зона для родителей, ожидающих окончание тренировок своих детей.

Помимо этого, имеется магазин экипировки, а также функционирует гостиница на 20 номеров.