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Шамиль Тарпищев приедет на открытие теннисного корта в Засечном

13:12 | 03.03.2018 | Спорт

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Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посетит Пензу в предстоящее воскресенье, 4 марта.

Шамиль Тарпищев приедет на открытие теннисного корта в Засечном

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что он вместе с председателем попечительского совета Федерации настольного тенниса России Игорем Левитиным и губернатором Иваном Белозерцевым примет участие в церемонии открытия теннисного корта в селе Засечном на улице Кольцевой, 65А. По данному адресу функционирует теннисный клуб «Лев».

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Как отмечается на сайте клуба, его услуги ориентированы как на профессиональных спортсменов, нуждающихся в регулярных тренировках, так и на новичков, впервые взявших в руки ракетку.

На его базе обустроено четыре теннисных корта, кафе и зона для родителей, ожидающих окончание тренировок своих детей.

Помимо этого, имеется магазин экипировки, а также функционирует гостиница на 20 номеров.
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