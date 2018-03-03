EN
17:09:23 Суббота, 3 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе прошли лыжные соревнования памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова

16:14 | 03.03.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Около 200 человек приняли участие в лыжных соревнованиях памяти капитана юстиции, сотрудника Федеральной службы безопасности России Дмитрия Шорникова, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне, которые состоялись на стадионе «Снежинка» в Пензе в субботу, 3 марта.

В Пензе прошли лыжные соревнования памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

В их числе — представители всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», Пензенского государственного университета, а также трудовых коллективов предприятий, правоохранительных органов, учебных учреждений и спортивных клубов районов области.

Перед началом состязаний с приветственным словом к участникам и гостям обратились руководители УФСБ России по Пензенской области и ветераны органов безопасности. Старт гонке дал начальник регионального управления ФСБ РФ генерал-майор Сергей Сизов.

Женщинам и мужчинам было предложено преодолеть четыре этапа по 3 и 5 км соответственно.

В итоге в эстафете среди женщины в возрасте до 35 лет победу одержала команда ПГУ, среди девушек 2000–2001 годов рождения — спортсменки пензенской ДЮСШ №4, 2002–2003 годов рождения — представительницы камешкирской ДЮСШ, а 2004–2005 — ДЮСШ №2 города Кузнецка.

Читайте также

В Заре торжественно открыты улицы Квышко и Шорникова

Среди мужчин в возрасте старше 35 лет не было равных лыжникам ПГУ, до 35 лет — Кузнецка-12. Среди юношей 2000–2001 годов рождения выиграла команда камешкирской ДЮСШ, 2002–2003 годов рождения — пензенской ДЮСШ №4.

Капитан юстиции, сотрудник ФСБ России Дмитрий Шорников погиб в Чечне в 2000 году при исполнении служебного долга.

Посмертно награжден Орденом мужества.

Приказом начальника УФСБ России по Пензенской области капитан юстиции Дмитрий Шорников навечно зачислен в списки личного состава управления. Распоряжением главы администрации Пензы его имя присвоено средней школе №24.

Решением гордумы от 22 февраля 2017 года имя Дмитрия Шорникова присвоено новой улице Пензы.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы призвал начать готовить детские лагеря к приему детей летом Пензенская область договорилась о сотрудничестве в сфере занятости с двумя субъектами РФ
Газета «Кузнецкий рабочий» отметила 100-летие В Пензе двое мужчин силой отобрали у прохожего телефон
«Nissan» влетел в столб в поселке Сура, погибли двое мужчин В Пензе спецназ провел операцию в здании, захваченном условными террористами
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама