В Пензе прошли лыжные соревнования памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова Спорт

Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Около 200 человек приняли участие в лыжных соревнованиях памяти капитана юстиции, сотрудника Федеральной службы безопасности России Дмитрия Шорникова, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне, которые состоялись на стадионе «Снежинка» в Пензе в субботу, 3 марта.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

В их числе — представители всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», Пензенского государственного университета, а также трудовых коллективов предприятий, правоохранительных органов, учебных учреждений и спортивных клубов районов области.

Перед началом состязаний с приветственным словом к участникам и гостям обратились руководители УФСБ России по Пензенской области и ветераны органов безопасности. Старт гонке дал начальник регионального управления ФСБ РФ генерал-майор Сергей Сизов.

Женщинам и мужчинам было предложено преодолеть четыре этапа по 3 и 5 км соответственно.

В итоге в эстафете среди женщины в возрасте до 35 лет победу одержала команда ПГУ, среди девушек 2000–2001 годов рождения — спортсменки пензенской ДЮСШ №4, 2002–2003 годов рождения — представительницы камешкирской ДЮСШ, а 2004–2005 — ДЮСШ №2 города Кузнецка.

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Среди мужчин в возрасте старше 35 лет не было равных лыжникам ПГУ, до 35 лет — Кузнецка-12. Среди юношей 2000–2001 годов рождения выиграла команда камешкирской ДЮСШ, 2002–2003 годов рождения — пензенской ДЮСШ №4.

Капитан юстиции, сотрудник ФСБ России Дмитрий Шорников погиб в Чечне в 2000 году при исполнении служебного долга.

Посмертно награжден Орденом мужества.

Приказом начальника УФСБ России по Пензенской области капитан юстиции Дмитрий Шорников навечно зачислен в списки личного состава управления. Распоряжением главы администрации Пензы его имя присвоено средней школе №24.

Решением гордумы от 22 февраля 2017 года имя Дмитрия Шорникова присвоено новой улице Пензы.