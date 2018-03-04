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Шамиль Тарпищев открыл теннисный клуб в Засечном

13:15 | 04.03.2018 | Спорт

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Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и председателем попечительского совета Федерации настольного тенниса РФ Игорем Левитиным открыл теннисный клуб «Лев» в селе Засечном в воскресенье, 4 марта.

Шамиль Тарпищев открыл теннисный клуб в Засечном

Фото: Pnzreg.ru

Игорь Левитин выразил уверенность в том, что комплекс будет востребован молодежью.

«Есть сотни и тысячи молодых людей, которые смогут научиться этому прекрасному виду спорта. [...] Очень важно, что дети в вашем регионе имеют возможность заниматься и теннисом, и другими видами спорта», — сказал он.

Игорь Левитин зачитал указ президента РФ о награждении Шамиля Тарпищева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

В свою очередь председатель Федерации тенниса России поблагодарил строителей комплекса.

«С каждым ударом по мячу будут формироваться характеры начинающих спортсменов, которые придут заниматься в этот зал», — отметил Шамиль Тарпищев.

Затем Иван Белозерцев назвал открытие клуба «Лев» данью уважения всем профессиональным спортсменам Пензенской области.

«Теннис — это вид спорта, который формирует культуру поведения, отношение друг к другу, закалку, уверенность в себе. У нас в Пензенской области созданы хорошие условия для занятий разными видами спорта, и нам нужны вот такие объекты, которые создаются не только за бюджетные средства», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

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Теннисный клуб «Лев» расположен в селе Засечном на улице Кольцевой, 65А. Его строительство велось с 2016 года на средства частного инвестора.

Клуб «Лев» оснащен четырьмя кортами. В июне 2018 года планируется дополнительно построить три корта на открытом воздухе на прилегающей к зданию клуба территории.

Объект отвечает всем требованиям для проведения всероссийских и международных соревнований. В апреле 2018 года запланировано проведение на новых кортах первенства Приволжского федерального округа по теннису, а также ряда всероссийских соревнований.

Клуб «Лев» будет доступен для посещения широкой аудитории с 15 марта.
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