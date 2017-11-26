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Белозерцев и Дворянинов выиграли теннисный турнир в Пензе

16:59 | 26.11.2017 | Спорт

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Пенза, 26 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и руководитель исполкома пензенского регионального отделения «Единой России» Юрий Дворянинов одержали победу в возрастной категории «М-100» по итогам двухдневного турнира, посвященного Дню ракетных войск и артиллерии, который завершился в теннис-центре «Виктория» в воскресенье, 26 ноября.

Белозерцев и Дворянинов выиграли теннисный турнир в Пензе

Фото: Pgduma.ru

С победой их поздравил глава города Валерий Савельев.

«Вновь в ходе упорной и честной борьбы наш губернатор показывает на своем личном примере, что спортом можно и нужно заниматься в свое удовольствие и в любом возрасте, ведь спорт — это жизнь», — поделился он своими впечатлениями.

Как сообщает пресс-служба гордумы, идейным вдохновителем данных соревнований стал генеральный директор ОАО «Сельская здравница» Александр Плющ, который до выхода на пенсию возглавлял Пензенский артиллерийский инженерный институт.

30 октября 2015 года в ходе пресс-конференции губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что напряженный рабочий график не позволяет ему заниматься большим теннисом в том объеме, как раньше. Он пояснил, что к этому виду спорта «пристрастился, когда был посвободнее» и работал в Законодательном собрании региона.

Вместе с тем в 2016 году Иван Белозерцев и руководитель исполкома реготделения партии «Единая Россия» Юрий Дворянинов одержали победу в категории «100+» по итогам теннисного турнира среди ветеранов, посвященного Дню защитника Отечества.
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