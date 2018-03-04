Белозерцев, Тарпищев и Левитин посетили чемпионат России по настольному теннису в Пензе Спорт

Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса РФ Игорь Левитин посетили соревнования во дворце спорта «Буртасы» в воскресенье, 4 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В своем «Твиттере» Иван Белозерцев написал, что в заключительный день состязаний они прибыли поболеть за участников чемпионата России по настольному теннису.

Вместе с помощником Президента РФ,председателем

попечительского совета Федерации наст.тенниса России

Игорем Евгеньевичем Левитиным и президентом Федерации тенниса России Шамилем Анвяровичем Тарпищевым приехали в ДС"Буртасы" болеть за участников Чемпионата России по наст.теннису pic.twitter.com/GE7FbQgmQI — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 4 марта 2018 г.

Он сопроводил запись фотографиями, на одной из которых запечатлен сам ход соревнований, а на другой — гости мероприятия, сидящие за столом.

Фоторепортаж

Чемпионат России по настольному теннису

Чемпионат России по настольному теннису объединил представителей более 30 регионов.

С 27 февраля по 4 марта остоялись командные и одиночные соревнования среди мужчин и женщин, борьба за медали в парном мужском и женском разрядах и в парном смешанном.

Также 4 марта Иван Белозерцев, Шамиль Тарпищев и Игорь Левитин приняли участие в официальном открытии теннисного клуба «Лев» в селе Засечном Пензенской области.