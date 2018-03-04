EN
17:15:47 Воскресенье, 4 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Белозерцев, Тарпищев и Левитин посетили чемпионат России по настольному теннису в Пензе

14:15 | 04.03.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса РФ Игорь Левитин посетили соревнования во дворце спорта «Буртасы» в воскресенье, 4 марта.

Белозерцев, Тарпищев и Левитин посетили чемпионат России по настольному теннису в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В своем «Твиттере» Иван Белозерцев написал, что в заключительный день состязаний они прибыли поболеть за участников чемпионата России по настольному теннису.

Он сопроводил запись фотографиями, на одной из которых запечатлен сам ход соревнований, а на другой — гости мероприятия, сидящие за столом.

Фоторепортаж

Чемпионат России по настольному теннису

Чемпионат России по настольному теннису объединил представителей более 30 регионов.

С 27 февраля по 4 марта остоялись командные и одиночные соревнования среди мужчин и женщин, борьба за медали в парном мужском и женском разрядах и в парном смешанном.

Также 4 марта Иван Белозерцев, Шамиль Тарпищев и Игорь Левитин приняли участие в официальном открытии теннисного клуба «Лев» в селе Засечном Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
На трассе в Кузнецком районе столкнулись четыре машины В Пензе «Дизелист» с минимальным счетом одержал победу над «Брянском»
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту хранения синтетического наркотика В Пензе приступили к ремонту фасада центра детского и юношеского футбола
В Пензе состоится научная конференция школьников, посвященная наследию региона В Богословке столкнулись легковой автомобиль и фура
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама