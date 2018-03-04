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В Пензе приступили к ремонту фасада центра детского и юношеского футбола

15:26 | 04.03.2018 | Спорт

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Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Рабочие ООО «Пензастройком» приступили к установке лесов для ремонта фасада центра детского и юношеского футбола при футбольном клубе «Зенит» в Пензе в рамках муниципального контракта.

В Пензе приступили к ремонту фасада центра детского и юношеского футбола

Фото: Penza-gorod.ru

«Центр востребован, наполнен, здесь занимаются группы различной направленности от начальной подготовки до спортивного совершенствования. Мы должны обеспечить условия для его функционирования и развития массового спорта», — сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе посещения учреждения в воскресенье, 4 марта.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, также проводится установка направляющих для последующей обшивки существующего ограждения профлистом.

По информации комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города, в центре занимается более 300 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в бюджете Пензы в 2018 году предусмотрено 6,5 млн. рублей на капитальный ремонт фасадов зданий и ограждение территории спортивного комплекса на базе МАУ «Футбольный клуб «Зенит».
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