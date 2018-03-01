Во всех школах Пензы отметят 100 дней до начала ЧМ по футболу Спорт

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Акция «100 дней до чемпионата мира по футболу FIFA 2018» состоится во всех общеобразовательных организациях Пензы во вторник, 6 марта.

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В школах состоятся тематические мероприятия — спортивные праздники, мастер-классы, викторины, флешмобы, классные часы, турниры по футболу с участием родителей.

Также ученикам будет предложено проявить себя в творчестве. Состоятся конкурсы рисунков и плакатов «Футбол глазами детей» и речевок в поддержку сборной России.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мероприятия проводятся в рамках празднования 100-летия пензенского футбола.

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Финальная часть 21-го чемпионата мира по футболу FIFA впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение мундиаля запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.

Изначально планировалось, что Пенза будет задействована в период соревнований как город, в котором находится одна из тренировочных баз команд-участниц. В рамках подготовки к соревнованиям была начата реконструкция стадиона «Зенит».

Впоследствии стало известно, что ни одна из команд не выбрала данный спортобъект для своих тренировок, однако, несмотря на это, в городе продолжается подготовка к приему болельщиков. Ближайшие к Пензе матчи пройдут в Саранске.