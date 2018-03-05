EN
17:19:28 Понедельник, 5 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе наградили победителей теннисного турнира, посвященного Международному женскому дню

08:42 | 05.03.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев наградили победителей теннисного турнира, посвященного Международному женскому дню, который впервые состоялся в центре «Виктория» 3–4 марта.

В Пензе наградили победителей теннисного турнира, посвященного Международному женскому дню

Фото: Pnzreg.ru

В ходе церемонии Шамиль Тарпищев поблагодарил руководство Пензенской области за внимание к развитию тенниса.

«Кто начал заниматься этим видом спорта — неважно, любительски или профессионально, как правило, продолжает делать это всю жизнь. Я счастлив, что вы посвящаете время большому теннису, проводите турнир, посвященный 8 Марта. Желаю, чтобы каждый день, прожитый на корте, продлевал вашу жизнь», — сказал он.

В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что в Пензенской области в теннис приходит много молодежи, растет профессионализм тренерского состава, увеличивается число кортов.

Читайте также

Шамиль Тарпищев открыл теннисный клуб в Засечном

«Приятно отметить, что наши ребята становятся призерами российских соревнований. Это говорит о том, что у развития тенниса в Пензенском регионе хорошая перспектива. Нужно двигаться вперед, выигрывать не только на чемпионатах России, но и становиться мировыми лидерами в теннисе», — сказал глава региона.

Он добавил, что большой вклад в развитие этого вида спорта внесли ветераны тенниса, которые подают правильный пример детям и внукам.

«Мы впервые организовали турнир к 8 Марта, и я очень жалел, что женщины не участвовали в теннисных соревнованиях, посвященных 23 февраля. Это упущение будет исправлено. Смешанным составом соревнования получаются намного более интересными», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Губернатор предложил задействовать «Пензалифт» в реализации программы капремонта Стало известно о пожаре на строящейся станции обезжелезивания воды в Кузнецке
Власти Пензы согласовали митинг, на который приедет Сергей Удальцов В Пензенской области зафиксировано 85 случаев гриппа
Сотрудникам нижнеломовского завода «Сварка» выплатили долги по зарплате В Пензе найдут помещения для занятий теннисом и установки столов, оставшихся после ЧР
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама