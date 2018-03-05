В Пензе наградили победителей теннисного турнира, посвященного Международному женскому дню Спорт

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев наградили победителей теннисного турнира, посвященного Международному женскому дню, который впервые состоялся в центре «Виктория» 3–4 марта.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе церемонии Шамиль Тарпищев поблагодарил руководство Пензенской области за внимание к развитию тенниса.

«Кто начал заниматься этим видом спорта — неважно, любительски или профессионально, как правило, продолжает делать это всю жизнь. Я счастлив, что вы посвящаете время большому теннису, проводите турнир, посвященный 8 Марта. Желаю, чтобы каждый день, прожитый на корте, продлевал вашу жизнь», — сказал он.

В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что в Пензенской области в теннис приходит много молодежи, растет профессионализм тренерского состава, увеличивается число кортов.

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«Приятно отметить, что наши ребята становятся призерами российских соревнований. Это говорит о том, что у развития тенниса в Пензенском регионе хорошая перспектива. Нужно двигаться вперед, выигрывать не только на чемпионатах России, но и становиться мировыми лидерами в теннисе», — сказал глава региона.

Он добавил, что большой вклад в развитие этого вида спорта внесли ветераны тенниса, которые подают правильный пример детям и внукам.

«Мы впервые организовали турнир к 8 Марта, и я очень жалел, что женщины не участвовали в теннисных соревнованиях, посвященных 23 февраля. Это упущение будет исправлено. Смешанным составом соревнования получаются намного более интересными», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.