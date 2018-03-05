В Пензе найдут помещения для занятий теннисом и установки столов, оставшихся после ЧР Спорт

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил проанализировать, какие помещения в Пензенской области могут быть приспособлены для занятий настольным теннисом, а также продумать, где следует разместить столы, оставшиеся в регионе после проведения чемпионата России по данному виду спорта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«То ли в школы их отдать, то ли создать какие-то дополнительные площадки», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

Фоторепортаж

Чемпионат России по настольному теннису

Глава региона добавил, что соответствующие предложения необходимо подготовить до 1 апреля.

Также Иван Белозерцев поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву и главам других муниципальных образований подготовить перечень помещений, которые можно переоборудовать для занятий настольным теннисом.

Помимо этого, губернатор предложил использовать для развития данного вида спорта пустующие коридоры «Дизель-Арены».

«Широченные коридоры. [...] Там можно поставить теннисные столы», — сказал он.