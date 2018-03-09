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Пензенские дзюдоисты успешно начали выступление на первенстве ПФО

10:33 | 09.03.2018 | Спорт

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Пенза, 9 марта 2018. PenzaNews. Дзюдоисты из Пензенской области успешно начали выступление на первенстве Приволжского федерального округа среди юношей и девушек в возрасте до 13 лет в Саранске.

Пензенские дзюдоисты успешно начали выступление на первенстве ПФО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам президента региональной федерации дзюдо Эдуарда Копылова, в этом году соревнования впервые проводятся в новом формате — командному зачету предшествовали два дня личных поединков, в которых приняли участие более 300 спортсменов из всех 14 регионов ПФО.

Так, в первый день, 7 марта, призерами стали Кирилл Ваньков в весовой категории 30 кг, Илья Алешечкин — 34 кг, а также Илья Симонов, Рушан Дашкин и Иван Немов — 38 кг.

8 марта воспитанник пензенской школы дзюдо Дмитрий Филлимонов занял первое место в весовой категории 46 кг, а Константин Тишонков стал призером среди спортсменов 50 кг.

В пятницу, 9 марта, сборным командам предстоит продемонстрировать общефизическую подготовку и техники 5 кю. В программе — восемь бросков: дэ-аши-барай — боковая подсечка, хидза-гурума — подсечка в колено, сасаэ-цурикоми-аши — передняя подсечка, уки-гоши — бросок скручиванием вокруг бедра, сото-гари — отхват, о-гоши — бросок через бедро, о-учи-гари — зацеп изнутри голенью, сэои-нагэ — бросок через спину, которые оцениваются от 0 до 2 баллов.

10 марта первенство завершится командной борьбой «стенка на стенку».

По результатам выступления команд юношей и девушек в трех видах программы по сумме набранных очков будет назван победитель в комплексном зачете.
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