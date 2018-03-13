В Пензе чиновники, звезды спорта и известные артисты сыграют в хоккей Спорт

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Хоккейный матч между сборными правительства Пензенской области и командой олимпийских чемпионов разных лет и звезд шоу-бизнеса состоится на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в Пензе в предстоящую пятницу, 16 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

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Намерение участвовать в матче, приуроченном к 70-летию пензенского хоккея, подтвердили четыре известных спортсмена и пятеро представителей шоу-бизнеса.

В частности, в Пензу планируют приехать чемпион Олимпиады 2014 года в масс-старте, лыжник Александр Легков, хоккеисты Вячеслав Буцаев и Виталий Прохоров, в составе сборной завоевавшие «золото» на Играх в 1992 году, а также серебряный призер ОИ-1980, хоккеист Владимир Голиков.

На лед выйдут российские актеры театра и кино Марат Башаров, Павер Трубинер, Андрей Бурковский, Иван Мулин, ставший знаменитым после спортивного сериала «Молодежка», и российский рок-музыкант, бас-гитарист группы «Uma2rmaH» Сергей Кристовский.

Помимо матча, они примут участие в череде различных мероприятий.

Так, Александр Легков откроет чемпионат Пензенской области по лыжным гонкам в 12.00 на стадионе «Снежинка».

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Владимир Голиков даст мастер-класс по хоккею на льду спорткомплекса «Рубин» в 12.00.

В это же время Виталий Прохоров поделится своим мастерством в СЗК «Дизель-Арена».

Также в полдень в пензенском драматическом театре имени А.В. Луначарского состоится встреча с Маратом Башаровым и Павлом Трубинером.

Андрей Бурковский и Иван Мулин пообщаются с поклонниками в литературном музее Пензы в 12.00.

На это же время назначена встреча с Сергеем Кристовским в зеленом зале картинной галереи имени К.А. Савицкого.