В Пензе на 10-летии «Буртас» наградили людей, работающих во дворце спорта со дня открытия Спорт

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники дворца спорта «Буртасы», проработавшие в нем со дня открытия, а также прославленные тренеры и гимнасты стали главными героями торжественного мероприятия, посвященного 10-летию учреждения, которое состоялось в Пензе во вторник, 13 марта.

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В начале вечера гости посмотрели видеоролик, рассказывающий об уникальном спортобъекте, включающем в себя два гимнастических зала, плавательный и прыжковый бассейны, а также фитнес-центр и гостиницу.

Приветствуя собравшихся, губернатор Иван Белозерцев высказал слова признательности в адрес бывшего главы региона Василия Бочкарева, благодаря которому в Пензенской области были построены «Буртасы» и многие другие учреждения.

«За 10 лет этот дворец спорта стал родным домом для многих наших детей», — отметил он.

Иван Белозерцев вручил благодарность специалисту по кадрам Валентине Арямкиной, а также благодарственные письма тренерам Любови Андроновой, Людмиле Дикаревой и коллективу спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил благодарностями слесаря-электрика по ремонту электрооборудования Юрия Ругина, тренера по художественной гимнастике Татьяну Фалькову и концертмейстера Светлану Виноградову.

В ходе церемонии своими впечатлениями от события десятилетней давности поделилась Дарья Шептухина. Тогда в возрасте 7 лет ей удалось пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, который вместе с первым заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Медведевым был приглашен в «Буртасы» на открытие.

В продолжение мероприятия посетители дворца спорта поприветствовали почетных гостей — вице-президента Федерации гимнастики России Валентину Никанорову, государственного тренера сборной страны по спортивной гимнастике Валентину Родионенко и двукратную олимпийскую чемпионку Лидию Иванову, по словам которой основной зал в учреждении является «необыкновенным».

Она также отметила важную роль директора СШОР по гимнастике Валерия Старкина.

«Не будь такого хозяина, здесь, конкретно в этом зале, я думаю, такого порядка не было бы», — сказала Лидия Иванова.

После этого грамоты Федерации спортивной гимнастики России были вручены Валерию Старкину, замдиректора по спорту высших достижений Дмитрию Тургеневу, специалисту по связям с общественностью Ольге Журавлевой и старшему администратору гостиницы Екатерине Кочетковой.

Также собравшихся поприветствовала вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Татьяна Горбунова, которая от лица руководителя организации Ирины Винер-Усмановой поблагодарила пензенцев за совместный труд и пожелала новых побед.

Затем грамоты получили начальник отдела организации спортивно-массовых мероприятий Светлана Городничева, руководитель отдела методического обеспечения и спортподготовки Любовь Таратынова и ведущий экономист Елена Малыхина.

Своими воспоминаниями, связанными с дворцом спорта «Буртасы», поделились бронзовый призер Игр 1996 года Евгения Бочкарева, рассказавшая, как до его открытия представители спортивной и художественной гимнастики занимались в одном зале, а также двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк.

Слова благодарности прозвучали в адрес тренеров Татьяны Васильевой, Ольги Стебеневой, Эльмиры Зотовой, Марины Собаршовой, Ирины Шаталиной, Любови Андроновой, Нины Маракулиной, Александра Марина и Сергея Старкина.

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Несколько историй, связанных с сооружением, рассказал глава Минспорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Так, по его словам, «когда поступила команда открывать, «Буртасы» были сплошной строительной площадкой».

«У нас было трое суток для того, чтобы подготовить объект. Поверьте, это не было сна, это была одна сплошная работа — большое количество людей принимали участие в подготовке, [...] но ровно через трое суток объект был готов к открытию», — сказал Григорий Кабельский.

Он выразил мнение, что «Буртасы» сегодня являются синонимом качественных спортивных услуг.

По словам министра, в этом году учреждение планирует заработать 90 млн. рублей.

Григорий Кабельский вручил почетные грамоты слесарю-электрику по ремонту электрооборудования Павлу Бойкову, агенту по снабжению Эдуарду Айрапетяну — деду шорт-трекиста Дениса Айрапетяна, дежурной раздевального помещения Надежде Краюшкиной и уборщице Валентине Никифоровой.

Благодарностей главы администрации Пензы были удостоены тренеры Екатерина Голяева и Людмила Карнаухова, а главы города — специалист по кадрам Алла Хохлова и тренер Наталья Чижова.

Завершилось мероприятие фотографированием на память.