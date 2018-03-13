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Кабельский рассказал о ЧП, случившемся вскоре после визита Путина в Пензу 10 лет назад

23:13 | 13.03.2018 | Спорт

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Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Глава Минспорта Пензенской области Григорий Кабельский поделился с широкой общественностью историей о том, как 10 лет назад спустя ровно сутки после торжественного открытия дворца спорта «Буртасы», в котором принимали участие президент России Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев, с крыши здания сошла груда снега, причинившая ущерб сооружению.

Кабельский рассказал о ЧП, случившемся вскоре после визита Путина в Пензу 10 лет назад

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ровно через сутки — а зима была очень-очень снежная — десятки тонн снега свалились с крыши «Буртас», сломав все ограждения, сломав все название», — сказал он на юбилее дворца спорта, состоявшемся в Пензе вечером во вторник, 13 марта.

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Григорий Кабельский добавил, что груда снега сошла именно туда, «где ровно сутки назад стояла огромная толпа и приветствовала нашего президента».

«Этот случай говорит о том, что «Буртасам» уготована счастливая судьба», — подчеркнул министр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе торжественного мероприятия, посвященного 10-летию дворца спорта «Буртасы» в Пензе, были награждены люди, проработавшие в учреждении с момента его открытия 23 января 2008 года.

Почетными гостями юбилея стали прославленные спортсмены и тренеры.
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