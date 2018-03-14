В Пензе отметили 35-летие центра спортивной подготовки Спорт

Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 35-летию центра спортподготовки Пензенской области, который ранее назывался школой высшего спортивного мастерства (ШВСМ), объединило в концертном зале детской школы искусств имени Ю.Е. Яничкина прославленных атлетов и тренеров.

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Приветствуя собравшихся, директор учреждения Ирина Кулемина напомнила, что ШВСМ была открыта на базе спортшколы облспорткомитета 1 января 1983 года.

«Это была маленькая организация. Были спортсмены, тренеры и два административных кабинета», — сказала она, добавив, что в то время в Пензе было лишь два больших профильных сооружения — дворец спорта «Рубин» и велотрек «Сатурн».

Ирина Кулемина пояснила, что важной вехой в истории ШВСМ стал 1995 год, когда на баланс был передан спортивный центр «Юность».

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«Это было такое счастье, когда у наших спортсменов появился маленький тренажерный зал, […] появился восстановительный центр!» — отметила директор ЦСП.

Она уточнила, что со временем ситуация кардинальным образом изменилась — теперь в структуру ЦСП входит пять крупных спортсооружений.

Ирина Кулемина поблагодарила воспитанников учреждения и ветеранов спорта, которые пришли на праздничное мероприятие.

Также слова признательности им адресовал глава регионального Минспорта Григорий Кабельский, проработавший в ШВСМ почти 20 лет.